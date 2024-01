Una macchina ti schizza con una pozzanghera? Forse potresti richiedere un risarcimento danni

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Da oggi in poi se unatipassando su unafare qualcosa per ottenere un. Vi è mai capitato che un auto visse passando velocemente su unache si trovava proprio vicino a voi? Magari stavate andando ad un appuntamento o a lavoro, e questo imprevisto vi ha fatto ritrovare con gli abiti bagnati, rovinando i vostri piani? Ebbene questo è un incidente che capita spesso a tantissime persone. Come ottenere ilse tiun auto? – cityrumors.itIn tali situazioni, è normale chiedersi se vi siano dei ricorsi legali contro il responsabile di questa “doccia improvvisa”. Ebbene secondo la legge è possibile ottenere addirittura un. ...

Palermo , 29 gen. (askanews) – “Sabato sera stavo tornando semplicemente da una serata con gli amici in pizzeria. Avevo parcheggiato la macchina in via Spinuzza. Ho provato solo a recuperare il mio me ...“Sabato sera stavo tornando semplicemente da una serata con gli amici in pizzeria. Avevo parcheggiato la macchina in via Spinuzza. Ho provato solo a ...La compagnia dei carabinieri di Civitavecchia hanno intercettato una macchina di grossa cilindrata che si aggirava in modo sospetto nel centro urbano di Santa Marinella. I militari della locale ...