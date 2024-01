Un sindaco per Forza Italia Veggian acclamato coordinatore

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È Lucadi Carate Brianza, il nuovoprovinciale di. È stato eletto ieri all’unanimità durante il congresso provinciale che si è svolto al Parco di Monza. Dovrà guidare il partito del dopo Berlusconi e affrontare una tripla campagna elettorale nel giro di pochi mesi: quella provinciale a marzo, le europee e soprattutto il voto per il rinnovo dei sindaci in 30 municipi della Brianza. Scadenze a cui guarda con ottimismo. "Finora i coordinatori erano scelti dal partito, questa è la prima volta che si fa con un congresso e nel nostro caso sono felice che si sia arrivati a un coordinamento nato da una lista unitaria che è espressione di tutto il territorio. Penso che questa fase congressuale possa essere una grande spinta per raggiungere la doppia cifra alle ...

Veggian si dice ottimista riguardo alle prossime elezioni e il suo primo impegno sarà la lista per le elezioni provinciali. Succede al deputato Fabrizio Sala, che diventa portavoce del partito in ...