Un messaggio d' amore racchiuso in un dono sempre amato | un gioiello

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nei giorni prima di San Valentino, l’è nell’aria. Le frasi romantiche risuonano, come quella magica de Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry: «Amare è donare tutto se stesso senza nulla chiedere. Amare è non dire mai… mi devi» . E le persone incominciano a dare la caccia al regalo ideale per il partner. Unè un pensieroe adattissimo a San Valentino 2024. Abbiamo selezionato differenti bijoux e gioielli, dai prezzi non esosi, che possono essere regalati come pegno d’. Un cuore come regalo per San Valentino Orecchini a cuore Swarovski Un classico intramontabile, il cuore è il simbolo dadell’. Ed eccolo in versione ...