Un film italiano sul tema della maternità come inciampo e desiderio impossibile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Arriva stasera in prima tv su su Rai 5 alle 21.15, Maternal,del 2019 di produzione italio-argentina diretto da Maura Delpero, regista e sceneggiatrice nata a Bolzano nel 1975. Presentato al LocarnoFestival e poi in altri 130 festival, la storia ha raccolto diversi premi, tra cui una candidatura ai Nastri d’Argento e una ai David di Donatello per Delpero esordiente in un lungometraggio. In precedenza, Maura ha lavorato su documentari – corti e di media lunghezza – a partire dal 2005. Serie ...