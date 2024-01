Un convegno a Palazzo Vecchio su Bettino Ricasoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio 2024 -politico, statista, rivoluzionario cattolico liberale, ma anche i suoi ruoli di sindaco di Firenze, presidente del Consiglio del Regno d’Italia, fondatore del quotidiano La Nazione e protagonista del successo mondiale del vino Chianti. Sono solo alcuni degli aspetti di questa figura poliedrica dell’Italia risorgimentale che saranno affrontati nel corso dell’evento organizzato dal Comune di Firenze in programma mercoledì 31 gennaio nella Sala d’Arme dia partire dalle 16. “Una figura sorprendente per le sue mille sfaccettature - ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -, che vogliamo raccontare nei suoi diversi ruoli e nel grande contributo che ha portato alla crescita della società del suo tempo. Un’occasione per riscoprire a 360 gradi ...