Ultime Notizie Roma del 29-01-2024 ore 16 | 10

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno talmente Italia ha il piano Mattei può contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti operazioni Adone garanzie ho detto la premier Giorgia Meloni aprendo la conferenza nell’aula del Senato me non è aggiunto che dei 5,5 miliardi circa 3 miliardi arriveranno dal fondo italiano per il clima è circa 2,5 dall’inizio della cooperazione allo sviluppo certo non basta aggiunto per questo se vogliamo coinvolgere le istituzioni internazionali altri Stati donatori un posto d’onore nella gente italiana di Presidenza del G7 Questa è una scelta politica estera precisa sottolineato meloni siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri continenti si è interconnesso che è possibile immaginare iscrivere una pagina nuova nelle nostre relazioni una Cooperazione da Pari ...