Ultime Notizie Roma del 29-01-2024 ore 15 | 10

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dailynews radiogiornale lunedì 29 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Che aggrava la tensione in Medio Oriente dopo l’attacco ad un avamposto statunitense tra Siria e Giordania ormai di conflitto e sull’orlo di un’escalation tra i soldati americani uccisi e altri 34 feriti da un drone biden in colpa ai militanti sostenuti dall’iran e annuncia risponderemo La Repubblica islamica replica l’iran non ha nulla a che fare con la attacco adesso il conflitto si sta drammaticamente allargando è urgente un cessate-il-fuoco globale non ci stiamo accorgendo facciamo finta di non vedere che stiamo sull’orlo dell’Abisso ha detto papà Francesco in un’intervista alla stampa S New York Times Israele ha consegnato agli Stati Uniti un dossier con l’accusa a 12 dipendenti dell’organizzazione ONU dei rifugiati palestinesi di un coinvolgimento ...