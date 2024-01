Ultime Notizie Roma del 29-01-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali studio Sandra Milo aveva compiuto 90 anni nel 2023 si è spenta nella sua abitazione tra l’affetto dei suoi cari come aveva richiesto Lo ha reso noto la sua famiglia iniziato ufficialmente ieri sera con una cena al Quirinale il vertice è un passo fondamentale della strategia politica internazionale del nostro governo per reso Noto di più volte annunciato piano Mattei per l’Africa di cui ci conosciamo come è stata strutturata la cabina di regia si tratta di un progetto estremamente ambizioso Che punta a stringere legami sul fronte degli approvvigionamenti energetici l’energia è uno dei pilastri del Piano Mapei per l’Africa il piano Cooperazione sviluppo su cui l’Italia sta lavorando con gambe determinazione per costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi e sostenere la ...