Ultime Notizie Roma del 29-01-2024 ore 11 | 10

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dailynews radiogiornale e venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ines è morta Sandra Milo aveva compiuto 90 anni nel 2023 si è spenta nella sua abitazione tra l’affetto dei suoi cari come aveva richiesto Lo ha reso noto la famiglia Sandrocchia come la nominata Federico Fellini per il quale è stata una musa è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano nata a Tunisi il 11 marzo 1933 anagrafe Salvatrice Elena Greco ritagliato un ruolo iconico nell’immaginario collettivo con le sue partecipazioni a film come il generale della Rovere Giulietta degli spiriti 8:30 in cui era Carla l’amante del regista Guido Anselmi alias Marcello Mastroianni risultati americani uccisi almeno due dozzine di feriti in un attacco di droni su una base americana in Giordania al confine con la Siria erano tre Patrioti loro sacrificio non te l’ha ...