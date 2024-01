Ultime Notizie Roma del 29-01-2024 ore 08 | 10

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione durante la Messa domenicale c’è stato un attacco armato nella chiesa cattolica italiana di Santa Maria della verità nel distretto di Sky era da Istanbul una morta la vittima e cittadino turco tu stai in serata il Ministro dell’Interno Ali yerlikaya reso noto che due sospetti sono stati catturati precisando che si tratta di due cittadini stranieri uno proveniente dal l’altro dalla Russia che sono membri dell’isis Mi congratulo con la pulizia di Istanbul e con gli eroici agenti che hanno identificato Hai catturato i colpevoli si legge in un post e scrivo ancora una volta le mie condoglianze alla famiglia e ai parenti del cittadino deceduto dalla crisi del Mar Rosso rischiano di esserci conseguenze se non vi prendiamo la libertà di ...

Una riflessione su “Social media, Internet e Fake News”. E’ in programma lunedì 29 gennaio, alle 10.30, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico di Avellino. Interverranno la dirigente ...Per leggere la news di politica, economia, cronaca, attualità, cultura, spettacolo o sport di vostro interesse è sufficiente cliccare sul titolo del servizio o dell’articolo giornalistico.Calciomercato live, le news di oggi sabato 27 gennaio 2024. Il Napoli sta per concludere la trattativa con l'Udinese per Nehuen Perez che però è in campo nella giornata di oggi ...