Ultime Notizie Roma del 29-01-2024 ore 07 | 10

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dailynews radiogiornale 29 gennaio Buona giornata dalla redazione da parte di circo Vitale in studio l’incontro di domenica Parigi tra Stati Uniti Egitto Qatar Israele successa più poco a Gazzo è stato costruttivo di c’era l’ufficio del primo ministro italiano aggiungendo però che rimangono disaccordi tra le parti all’incontro hanno partecipato i capi del moda dello Shin Bet si legge in un comunicato le parti continueranno a discutere questa settimana in ulteriori incontri al tavolo dei negoziati erano presenti il direttore della CIA quindi il primo ministro del Qatar Mohammed ben ad una mano al Thani è un altro funzionario egiziano per la collaborazione tra Italia e Africa per un rapporto bene strutturato con queste parole Sergio Mattarella ha rivolto il suo Benvenuto al Quirinale ai capi di stato e di governo africani e vertici delle organizzazioni internazionali ...