(Di lunedì 29 gennaio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Ilriparte ufficialmente. Arriva gennaio e si apre la finestra invernale, in cui le operazioni di mercato entreranno nel vivo per tutto il prossimo mese: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. 29 gennaio Fiorentina, ufficiale l’addio di Brekalo. Juve, si riapre il mercato. Roma, sfuma Soyunco. Genoa, contatti per Vitinha. Napoli, Perez in bilico. 28 gennaio Rakitic-Arabia, c’è la data per il trasferimento. Cagliari, Ranieri aspetta un ...