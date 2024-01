Udinese vs Monza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre hanno obiettivi diversi, con i friulani che inseguono la salvezza, mentre i brianzoli cercano di inserirsi nella lotta per un posto in Europa.vssi giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 15VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani non riescono a schiodarsi dal terz’ultimo posto che condividono con Cagliari e Verona con 18 punti. La squadra di Cioffi non vince da cinque partite ed è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro. Obbligatorio cambiare marcia per nonr rimanere in lotta fino all’ultimo I brianzoli sono vicini al traguardo della salvezza, visto il dodicesimo posto con 28 punti e un margine di dieci punti sulla zona salvezza. La squadra di ...