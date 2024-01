Udine | bocciata cittadinanza a Maignan

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 21.00 Il Consiglio comunale diha bocciato la proposta di concedere laal portiere del Milan Mike, offeso con ingiurie razziste durante la partita contro l'se al Friuli, il 20 gennaio scorso. Per far passare la proposta occorrevano i tre quarti dei voti dei consiglieri, ma la minoranza di centrodestra ha votato compattamente contro la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni, a capo di una amministrazione di centro sinistra.

