Udine | negata la cittadinanza onoraria a Maignan | il centrodestra dice no

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In seguito all’episodio relativo agli insulti razzisti rivolti a Mikeinse-Milan dello scorso 20 gennaio da parte dei tifosi di casa, il Sindaco di, Alberto Felice De Toni, ha espresso la volontà di conferire laal portiere francese. Un gesto di riconciliazione dopo il grande polverone che ha coinvolto non solo la tifoseria ma anche l’se e l’immagine della sua gente, di riflesso i cittadini dinega laIl Consiglio Comunale di, come si apprende dall’Ansa, ha deciso di bocciare la proposta. Per far passare la proposta non servivano solo i voti della maggioranza, ma quelli di 3/4 dei ...