Udine dice no alla cittadinanza onoraria a Maignan | la decisione a sorpresa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Con unaa dir poco inattesa, il Consiglio comunale diha bocciato la proposta di concedere laal portiere del Milan Mike, offeso con insulti razzisti durante la partita contro l’se disputata allo stadio Friuli il 20 gennaio scorso. Affinché la proposta fosse approvata, non erano sufficienti i voti della sola maggioranza ma occorrevano i tre quarti dei voti dei consiglieri. La minoranza di centro-destra ha votato invece in modo compatto contro la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni, a capo di una amministrazione di centro-sinistra. “Prendo atto con dispiacere che il centrodestra non è stato al nostro fianco in questo delicato momento. Si è persa l’occasione per dimostrare che la nostra città è unita e che si distanzia nettamente da ciò che è ...