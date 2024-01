Ucraina morta in incendio a Napoli | ergastolo al compagno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa terza sezione della corte di assise diha condannato all’Dmytro Trembach, 27 anni, ritenuto colpevole di avere ucciso a, nel marzo del 2022, la connazionale Anastasiia Bondarenko, di 23 anni, giunta in Italia due mesi prima. L’uomo,della vittima, secondo quanto è emerso dalle indagini (coordinate dai pm Luigi Santulli e Daniela Varone, della sezione fasce deboli guidata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) appiccò le fiamme nell’ appartamento al vico Sant’Antonio Abate, nella zona del Borgo Sant’Antonio di, provocando la morte della 23enne che rimase intrappolata nel bagno. Nella stessa abitazione c’era anche la figlia di 5 anni, che venne messa in salvo da una coinquilina. Per la bimba il giudice ha disposto una ...

