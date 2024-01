Ucraina | Kiev | ' 1 070 vittime subite da Mosca nelle ultime 24 ore'

Mosca, 26 gen. (Adnkronos) - "No, questo è un messaggio sbagliato. Non è assolutamente vero". Con queste parole, il portavoce del Cremlino Dmitry ... (liberoquotidiano)

In Ucraina continuamo a mediare ...per mettere da parte le conflittualità e costruire un'atmosfera di riconciliazione. È andato a Kiev e a Mosca, e poi a Washington e a Pechino. La Santa Sede sta ...Per l'Ucraina il 2024 è iniziato con diversi punti interrogativi. A quasi due anni dall'inizio dell'invasione russa, gli aiuti occidentali per le forze armate di Kiev arrivano con intensità sempre ...Roma, 29 gen. (askanews) – L’Unione Europea potrebbe interrompere tutti i finanziamenti all’Ungheria se Budapest non revocherà il veto sulla fornitura di aiuti militari a Kiev da parte del blocco nel ...