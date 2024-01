Ucraina | guerra si accende | attacchi Russia aumentano

In questi giorni ho visto un film , non in una sala cinematografica ma in una sala di un Circolo privato, alla presenza di un folto pubblico ... (nicolaporro)

(Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha capito che “Vladimir Putin non è solo un nome, ma una minaccia, e non solo una minaccia per ... ()

(Adnkronos) – La Russia attacca quasi ovunque. La guerra in Ucraina , a quasi 2 anni dall'inizio del conflitto, sembra entrata in una nuova fase dopo ... (periodicodaily)

Crosetto “infonde fiducia” agli italiani: “la pace in Ucraina Non è un’opzione nelle nostre mani: la guerra continuerà a lungo perché Putin ha ancora l’idea di arrivare a Kiev. Potremmo girarci dall’ ...La Russia attacca quasi ovunque. La guerra in Ucraina, a quasi 2 anni dall'inizio del conflitto, sembra entrata in una nuova fase dopo settimane di stallo. Intanto, si diffondono voci relative alle ...Il presunto piano segreto dell'Ue per azzoppare l'economia ungherese è stato scoperto dal Financial Times. L'Ungheria attacca, l'Europa minimizza ...