Ucciso e bruciato in auto | arrestati la ex moglie e il convivente

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono trascorsi due anni dall’omicidio di Domenicantonio Vellega, l’uomo il cui cadavere fu ritrovato carbonizzato all’interno della suail 3 marzo del 2022 tra i Comuni campani di Acerra e Marigliano. Ora è arrivata la tanto attesa svolta nell’inchiesta. Oggi sono stati infatticon l’accusa di omicidio aggravato, la exMaddalena Masi, di 40 anni, e il suo, Francesco Miranda, di 52, che secondo le accuse lo avrebbero ferito e poi ne avrebberoil corpo quando era ancora in fin di vita.Leggi anche: Beniamino Zuncheddu assolto dopo 33 anni di carcere: era condannato all’ergastolo per omicidio È stata dunque definitivamente scartata la pista del regolamento di conti interno alla camorra, che era stata presa inizialmente in considerazione, visto che Domenicantonio ...

Era tramortito ma ancora in vita Domenico Vellega quando la ex moglie e il suo nuovo compagno, la sera del 3 marzo 2022, dopo averlo ferito, l'hanno riposto in un'auto poi data alle fiamme: è la ...Ex moglie della vittima e nuovo compagno arrestati due anni dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato della vittima nella sua auto ...Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato ucciso: l’ex moglie e l’attuale convivente, di 39 e 51 anni, lo avrebbero prima ferito all’interno della loro abitazione di Marigliano e poi ...