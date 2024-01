Ucciso a coltellate in via Corridoni Parte il processo in Corte d’Assise

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Inizierà il 25 marzo ildavanti alladi Assise della Spezia nei confronti di Carlos Alberto Rosa Nunez, 25 anni, origini dominicane, il presunto omicida di Mohamed Ali Saidi, 44 anni, tunisino, accoltellato lo scorso 19 luglio in via. Il giudice per le indagini preliminari Diana Brusacà, su input del pubblico ministero Claudia Merlino, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Rosa Nunez che avrebbe litigato con Saidi per un debito di droga di appena 50 euro, tanto che è stata contestata l’aggravante dei futili motivi. La Procura ha formalizzato una ricostruzione dei fatti dettagliata sull’omicidio. "Lo colpiva con un coltello a scatto con impugnatura in legno e acciaio lungo sedici centimetri", è scritto negli atti d’indagine. Un fendente al petto che non ha lasciato scampo al nordafricano. Dalle ...