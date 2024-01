Uccise l’ex compagna con 21 coltellate | tassista condannato a 24 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Rimini, 29 gennaio 2024 - La Procura di Rimini - sostituti procuratori Davide Ercolani e Stefano Celli - aveva chiesto per lui l'ergastolo, oggi la Corte d'Assise di Rimini - presieduta dal giudice Fiorella Casadei -, lo haa 24e 2 mesi dioltre al risarcimento della parte civile con una provvisionale di 50mila euro. Si è chiuso in questo modo il primo grado del processo a carico di Maximo Aldana De La Cruz, ilperuviano di 55accusato di aver ucciso, infliggendole 21 fendenti con un coltello seghettato, quella che un tempo era stata la sua fidanzata, la connazionale Noelia Rodriguez Chura. La Corte d'Assise ha escluso le aggravanti legate alla crudeltà e alla stabile relazione, ma non quelle dei motivi futili e abietti e dello stalking, riconoscendo però allo ...