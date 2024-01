Ucb | ok europeo a 2 terapie per adulti con miastenia gravis generalizzata 

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) – L’azienda biofarmaceutica Ucb ha annunciato che la Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio in Europa di rozanolixizumab, come terapia add on a quella standard, per il trattamento dellageneralizzata (gMG) in pazientipositivi agli anticorpi anti-acetilcolina (AChR) o anti-tirosinchinasi muscolo-specifica (MuSK). Rozanolixizumab 140 mg/ml, soluzione iniettabile – si legge in una nota – è un anticorpo monoclonale IgG4 umanizzato, che si lega al recettore Fc neonatale (FcRn), determinando la riduzione delle IgG circolanti. Si tratta della prima terapia approvata in Europa per i pazienticon gMG positiva sia agli anticorpi anti-AChR, che agli anticorpi anti-MuSK, i due sottotipi più comuni della patologia.L’approvazione ...