Ubriaco contro gli agenti Insulti e calci | arrestato

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Serata di follia per Corrado Broccoli, 53enne ravennate pluripregiudicato che venerdì scorso è statodi nuovo, questa volta daglidella Polizia locale di Ravenna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato dal giudice Cosimo Pedullà (pm Francesca Bugané Pedretti) e ora l’uomo, difeso d’ufficio dall’avvocato Sandra Vannucci, dovrà presentarsi alla Polizia locale una volta al giorno in attesa del processo. Tutto è iniziato intorno alle 20 di venerdì quando una pattuglia della Polizia locale di Ravenna è stata inviata in via Ravegnana, all’altezza di vicolo Plazzi, per un’auto con un uomoalla guida che si era schiantataalcune vetture in sosta. Il conducente è stato subito sottoposto all’alcoltest che ha indicato 3,29 e 3,30 grammi per litro: un tasso ...

Ubriaco, ha comincato a dare in escandescenze ...Il 46enne era in libertà vigilata per spaccio e reati contro il patrimonio: già in passato era stato denunciato dai genitori per maltrattamenti.Ubriaco, con un coltello in mano ha iniziato a minacciare i ...Quando i militari sono arrivati hanno trovato l'uomo, che era in libertà vigilata per spaccio e reati contro il patrimonio ed era già in ...Il giovane presentava un tasso alcolemico di oltre quattro volte superiore al consentito. Lui illeso, la sua passeggera lievemente ferita, oltre al ritiro della patente e al sequestro della vettura è ...