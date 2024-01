Tutti i risultati La prima della classe cade con il Fanfulla

Evidentemente tutto ha lasciato il passo ai risultati e alla classifica ma anche ad altro, nella necessità di non fallire l’accesso ai play off ora messo a rischio dalla poderosa rimonta di Cisterna, ...E poi c’è il tema migratorio: "L’approccio con la Tunisia è giusto, si cominciano a vedere i primi risultati, ma è un lavoro enorme ...al progetto di sostenibilità planetaria che a parole tutti ...Vince e convince l'Atalanta di Gasperini, successi anche per Genoa, Torino e Monza. Ecco tutti i risultati della 22^ giornata, i marcatori e gli highlights di Sky Sport in attesa del Monday Night ...