Tutte le novità per i fondi pensione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quando e con quanto? Parlando di pensioni tutti si fanno queste due domande. In base alle nuove norme varia l’età, si va dai 60 ai 68 anni (70 anni per qualcuno) e varia l’assegno (in base allo stipendio, all’età, ai contributi versati ecc.). Ma sembra esserci solo una certezza: integrare. Isono e saranno sempre di più una scelta necessaria, per il futuro. A dimostrarlo c’è la fotografia scattata sul 2023 dalla Commissione di vigilanza sui(Covip): sono aumentati rendimenti e adesioni. Gli iscritti alle forme pensionistiche complementari nello scorso anno sono aumentati del 4% rispetto al 2022. Si tratta di oltre 10 milioni di posizioni, 9,610 milioni di iscritti effettivi (c’è infatti chi ha piùpensioni attivi).In Italia i principali tipi di previdenza integrativa ...