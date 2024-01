Turismo | ‘Lombardia Style’ è il nuovo brand per conquistare nuovi turisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Milano, 29 gennaio 2024 – Due parole chiave per attrarre i: con “Lombardia style” la Regione, già forte a catalizzare i viaggiatori dei paesi esteri, punta a diventare leader neldiretto in Italia. Con “Lombardia style” non ci si riferisce solo all’estro e della creatività che hanno portato la Lombardia ad imporsi alle attenzioni mondiali ma di un vero e proprio: un network di eccellenze attraverso il quale riunire e comunicare al meglio luoghi e persone, unite dal trademark dello stile lombardo. Un roadshow di eventi per presentare le eccellenze lombarde La Regione parteciperà a fiere internazionali con l’obiettivo di divenire, con la metropoli milanese ma anche con monti, laghi e pianure, leader dell’incoming pernuove fette di mercato. Un roadshow di eventi in città internazionali ...