Tumore al colon | più morti tra i giovani per colpa di alcol e obesità

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La lotta ai tumori continua a segnare progressi e negli ultimi anni nell’Unione Europea la mortalità per cancro è calata costantemente. Tuttavia, alcuni trend preoccupano gli esperti: da anni, in particolare, si osserva una crescita dei casi dialretto neiadulti con un’incremento della mortalità in alcuni Paesi europei, compresa l’Italia. È l’allarme che arriva da...

Colpita in particolare la fascia di età tra i 30 e i 40 anni. Secondo i medici le cause sarebbero da ricercare in fattori ambientali che stanno ... (wired)

Si osserva, infatti, una crescita dei casi di tumore al colon retto nei giovani adulti con un'incremento della mortalità in alcuni Paesi europei, compresa l'Italia. L'allarme giunge da uno studio ...In Sicilia, ogni anno, muoiono circa 870 uomini e 730 donne per il Tumore del Colon-retto. Un dato che fa paura, specialmente se associato alla bassissima partecipazione della popolazione agli ...