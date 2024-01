Tumore ai polmoni | speranza da un nuovo farmaco

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Disponibile da poche settimane in Italia Una nuova terapia per il trattamento di una particolare tipologia dial polmone è disponibile da poche settimane in Italia. Si tratta di unche sarebbe in grado di ridurre il rischio di progressione della malattia.

“Ho un tumore ai polmoni , non ho mai fumato una sigaretta in vita mia” : è l’annuncio che L’attrice e comica statunitense Kate Micucci (celebre per ... (ilgiornaleditalia)

In Europa diminuiscono i tassi di mortalità oncologica: dal 1988 a oggi sono state evitate oltre 6 milioni di morti. Ma, soprattutto nel Regno Unito, ...E infine lei. Tumore al colon. «Ma non mi sono fatta mancare niente: ho recidive al fegato, lesioni ai polmoni e carcinosi peritoneale. Comunque non mi piango addosso, non c’è tempo. E per favore non ...Il fumo di sigaretta, si sa, è una delle cause principali dello sviluppo di cancro al polmone, ma non è l’unica. L’inquinamento atmosferico, con i suoi agenti patogeni, però può peggiorare il decorso ...