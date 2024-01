Tudela colpito alla testa | cinque punti di sutura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) E’ stata una lunga notte, quella di Gabriel, bomber cileno della Symbol Amatori, finito in ospedale per una bastonata a fine gara a Scandiano: dopo la paura del momento, e dopo la TAC effettuata al giocatore sono stati applicatidi, oltre ad una prognosi di almeno sette giorni di riposo assoluto, e la consapevolezza di avere molti piùdella sua squadra ltima in A2. Negli altri tornei, in B di hockey pista bella vittoria dell’Amatori Modena che ha regolato 4-2 l’Amatori Pesaro, mentre la Pico Mirandola ha sofferto molto per riuscire a portar via un punto da Correggio: bella vittoria della Scomed Bomporto nel recupero di serie C di hockey inline, che lancia i gialloblù in corsa per i primi posti. HOCKEY A2, 4^G.: R. Bassano - Montecchio Pr. 10-1; Scandiano – Symbol ...