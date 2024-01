Truffe finanziarie on line | 1 vittima su 4 è under 30

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) ROMA – Bastano un “like” o un “segui” e parte subito il tentativo di raggiro. Oramai il “fuffaguru” nostrano, falsa divinità del guadagno facile, affina le sue armi e va a caccia di vittime soprattutto sui social. Le prede preferite sono i giovani, inesperti in campo finanziario e facilmente manipolabili grazie alla leva denaro. Il tentativo di contatto avviene spesso su Instagram, con un messaggio privato. Ma anche altre piattaforme social possono esporre a dei rischi. Non è un caso, infatti, che il 26% delle vittime delle frodi legate agli investimenti abbia meno di 30 anni, mentre il 77% di tutte lesi consuma su piattaforme tecnologiche come i social media (fonte: Barclays Bank, banca internazionale britannica). “Lenon solo non si fermano, ma diventano sempre più aggressive”, spiega Andrea Unger, trader internazionale e unico ad aver ...