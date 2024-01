Truffa sulle borse di studio per un milione di euro | documenti falsi per ottenerle Colpite le università dell’Emilia-Romagna

L’impero Chiara Ferragni sta cadendo a pezzi giorno dopo giorno. Dalla vicenda dei pandori Balocco ormai la reputazione dell’influencer è in caduta ... (ildifforme)

Vandalizzato a Roma il negozio di Chiara Ferragni . Sulla vetrina e sulla targa della boutique , inaugurata a metà novembre nella centralissima via ... (secoloditalia)

È la truffa dell’adesivo : “Lo attaccano sulle auto”. Ecco come funziona e cosa non fare per non cascarci

truffa dell’adesivo: come funziona e cosa fare per non cascarci. Si sa, la ricerca del parcheggio ideale è spesso un’impresa ardua e lunga, e ora ci ... (caffeinamagazine)