Truffa dei diamanti a Monreale | arrestati 2 palermitani | vittima un anziano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, due 60enni, gravemente indiziati del reato di tentataaggravata nei confronti di un 67enne pensionato di. I due uomini, già indiziati per pregressi ed analoghi episodi delittuosi, dopo avere individuato la (live.it)

Eccessiva acidità, odore sgradevole e bassa qualità. Bisogna fare sempre più attenzione al l'olio d'oliva che compriamo. Non solo per via dei ... (europa.today)

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale mette in allerta gli utenti su una nuova campagna di smishing (wired)

sia per fornire tempestivamente utili informazioni per l’individuazione dei responsabili. In particolare i Carabinieri della: Stazione di Russi deferivano in stato di libertà alla Procura della ...Il "profitto" delle presunte truffe contestate a Chiara Ferragni per i casi del pandoro ...Milano quella competente ad indagare sul caso Ferragni-Balocco per la vicenda dei pandori griffati, dopo che ...La guardia di finanza di Bologna, coordinata dalla Procura, ha individuato un sistema fraudolento che ha consentito, a oltre 300 studenti stranieri delle Università dell’Emilia-Romagna, di ottenere l’ ...