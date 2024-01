Trovato morto carbonizzato dentro un’auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Modena, 29 gennaio 2024 – Giallo a Lecce:il corpo di un uomo di Modena. Il cadavere è stato scoperto questa mattina a Lecce in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio di un' auto parcheggiata. Il corpo era sul sedile posteriore di una Kia, modello Cren a 7 posti. Non si sa al momento se la vittima, un uomo di 69 anni, originario di Modena, fosse il proprietario della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di un suicidio.