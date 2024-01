Trevisani | “Milan | è la peggior stagione di Maignan Grandi parate | ma …”

Le parole di Riccardo Trevisani e la prima offerta per Buongiorno sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Milan , Riccardo Trevisani ritiene un pessimo acquisto quello di Chukwueze dal Villarreal. Il nigeriano non è riuscito ad ingranare… I numeri, in ... (dailymilan)

Riccardo Trevisani ha parlato del gran lavoro svolto dal tecnico Stefano Pioli in questi anni trascorsi sulla panchina del Milan (pianetamilan)

Tramite i microfoni di Pressing su Mediaset, Massimo Mauro ha parlato del fine settimana di campionato soffermandosi principalmente sul successo dell'Inter contro la Fiorentina e sul pareggio del ...Presente nello studio di Sportmediaset, Riccardo Trevisani analizza la settimana, appena iniziata, che porterà al derby d'Italia partendo dalle gare giocate dalle due squadre ...Ma Trevisani lo ha interrotto ...Pirlo quell'anno è rimasto fermo sei mesi per infortunio e se Galliani non prende Van Bommel a gennaio il Milan non avrebbe vinto lo scudetto" ...