Tre soldati Usa uccisi | milizie filo-iraniane in fuga “Temono la ritorsione | evacuate le basi al confine tra Iraq e Siria”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 - Leladegli Stati Uniti dopo l'attacco missilistico contro la loro base in Giordania, Tower 22, alcon la, che ha provocato la morte di tre marine e il ferimento di 34, ultimo aggiornamento del Comando centrale degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden, subito dopo l'aggressione, ha dichiarato che le forze armate americane risponderanno in modo consequenziale, senza cercare una guerra. La base di supporto logistico presso la Torre 22 fa parte della rete di difesa giordana ed ospita circa 350di fanteria e dell'aeronautica militare Usa. Ma non c'era bisogno di annunciarlo, i miliziani sciiti armati dall'Iran ine ...

Dal 7 ottobre a oggi le forze americane e le milizie filo-iraniane presenti in Iraq hanno compiuto diversi attacchi gli uni ai danni degli altri, ma il bombardamento di domenica 28 gennaio in cui ...La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 115. Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 25 sono rimasti feriti in un attacco di droni su una base Usa in Giordania, al ...Feriti 25 militari. E' la prima volta che ci sono vittime tra le forze Usa in Medio Oriente dall'inizio della guerra a Gaza (ANSA) ...