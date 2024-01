Tre mesi ferma Kate Middleton | dopo le dimissioni nuove inquietanti indiscrezioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024), la principessa di Galles, è stata dimessa oggi 29 gennaio dall'ospedale di Londra in cui si trovava, la London Clinic, a seguito di un intervento chirurgico all'addome. Lo ha annunciato Kensington Palace. Un portavoce ha afto che la moglie del principe William sta "facendo buoni progressi", ma certamente ne avrà almeno fino a Pasqua per riprendersi completamente, a dimostrazione del fatto che l'intervento che ha subito era importante, forse una isterectomia o una operazione per l'endometriosi. Tant'è, la principessaè ora tornata a casa all'Adelaide Cottage a Windsor, dove proseguirà il suo recuperol'operazione. Non è previsto che riprenda i suoi compiti istituzionali fino aPasqua, quando potrà tornare in pubblico ma solo da remoto. Le previsioni ...