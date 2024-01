Travolto da un macchinario di 400 chili | gravissimo operaio di 57 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Settimo Milanese (Milano), 29 gennaio 2024 – E' statoda undi oltre 400caduto da un bancale che un collega stava scaricando dal camion, l'di 57vittima di un infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio a Settimo Milanese. E' successo poco dopo le tredici e trenta all'interno della Satisloh, un'azienda di via del Campaccio che produce macchine per lenti di precisione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale il 57enne era appena arrivato in ditta per consegnare appunto il. E' stato durante questa operazione che è rimasto letteralmentedal bancale. L'impatto è stato violento. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Le condizioni del 57enne sono ...