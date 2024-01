Trasporti e aeronautico All’Antonio Locatelli decolla il nuovo corso

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Non è necessario andare all’estero per frequentare scuole innovative. Anche l’Italia può vantare strutture all’avanguardia. La scuola bergamasca, ad esempio, è pronta ad accettare la nuova sfida della Riforma degli istituti tecnici-professionali, che prevede corsi quadriennali invece che di cinque anni. Come succede all’istituto tecnico superiore Antoniodi Bergamo, ideato 35 anni anni fa dal preside Giuseppe Di Giminiani per formare specialisti del settore. A settembre l’istituto cittadino partirà con la sperimentazione deltecnico in quattro anni con indirizzoe logistica e conduzione mezzo aereo con potenziamento. Si tratta dell’unica scuola del Nord Italia ad offrire questo tipo di studi, e la seconda in Italia insieme a un istituto tecnico ...

L'istituto tecnico superiore Antonio Locatelli di Bergamo si prepara a sperimentare un corso tecnico quadriennale in trasporti e logistica con potenziamento aeronautico, in collaborazione con Sacbo.