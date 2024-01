Trasferito CC dopo frasi su Mattarella

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 14.25 Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri dispone il trasferimento immediato del carabiniere che,rispondendo a una manifestante al sit-in pro Palestina, aveva detto di non riconoscerecome suo presidente. "Cosa ha detto?",aveva chiesto la donna.E il militare ha risposto: "Con tutto il rispetto, non è il mio Presidente. Non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco". Il carabiniere saràa un incarico non operativo e saranno anche adottati provvedimenti disciplinari.