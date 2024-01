Trasferita dal carcere in ospedale la donna che ha ucciso il marito | non è stata in grado di sostenere l’interrogatorio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Martinengo. Da un(quello di Treviglio) eradimessa giovedì scorso con l’indicazione di seguire una terapia farmacologica. In un altro(il Papa Giovanni di Bergamo) èin queste ore daldi via Gleno, dove eraaccompagnata dai carabinieri proprio giovedì sera, dopo avere aggredito econ almeno dieci coltellate ilDiego Rota, 56 anni, nella loro villetta in via Cascina Lombarda a Martinengo. Caryl Menghetti si trova nella cella di sicurezza della Psichiatria dell’cittadino: una sorta prolungamento del, ma sotto stretto controllo medico. Lunedì mattina la 46enne non èindi ...