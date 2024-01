Tragedia in campo | morto ex attaccante 41enne in un match tra vecchie glorie

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Mentre stava giocando, ha prima chiesto il cambio e poi è svenuto: l’allora centravanti della nazionale però non ce l’ha fatta Panama in lutto: è scomparso uno dei calciatori migliori della storia della nazionale. Si tratta di Luis Tejada, campione della rappresentativa del paese dell’America centrale. È stato stroncato da un infarto avuto inmentre stava giocando una delle classiche partite tra, quelle che di solito riaffiorano solo bei ricordi. Questa volta, però, c’è di mezzo un fatto estremamente triste. Soprannominato ‘El Matador’, come Salas e Cavani, si era ritirato dal calcio nel 2019 dopo aver partecipato ai Mondiali in Russia del 2018 proprio con il Panama, che si era qualificato grazie a un suo gol. Nazionale di Panama ai Mondiali 2018 (Ansa) – Cityrumors.itÈ in tutto e per tutto l’idolo della nazione, ...