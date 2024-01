Tragedia a Roma | incendio appartamento | donna morta carbonizzata

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Unanel suo letto ieri mattina a causa di unin. Erano le 10 di ieri mattina quando alcuni passanti hanno visto uscire il fumo da una palazzina di via Indebrando Giran in zona Trionfale e hanno dato l’allarme. Unanel suo– foto di repertorio – (ilcorrieredellacitta.com) Le Fiamme avevano interessato solo la camera da letto A bruciare unal secondo piano dello stabile e quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno constatato che le fiamme avevano interessato solo la camera da letto e che all’interno, sul letto c’era il corpo carbonizzato di una. Difficile per Carabinieri e Vigili del ...

Tragedia sulla strada, lo scontro si rivela letale. L’incidente è avvenuto nel cuore della notte , verso le 3.30 circa, a Cagliari in via Vesalio. Il ... (caffeinamagazine)

L’ incidente in cui ha perso la vita Emanuele si è verificato sull’Autostrada Roma-Napoli, in prossimità dello svincolo di Caserta Nord. Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dal giovane, per ...Gli amati cani della donna vegliavano sul suo corpo. Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Porto San Giorgio questa mattina, quando la titolare del Caffè Roma, Betty Gasparroni, è stata ...L'incidente mortale si è verificato sull'autostrada Roma-Napoli, in prossimità dello svincolo di ...comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia. Inoltre, i vigili ...