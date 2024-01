Traffico Roma del 29-01-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto permangono code a tratti lungo la Cassia tra alloggiata e Tomba di Nerone sul raccordo rallentamenti con code interna tra le uscite Nomentana Casinina in esterna e collegamenti tra Laurentina e Casilina e sul tratto Urbano della A24L’Aquila code a tratti da Tor Cervara verso il gran ancora intenso ilsulla tangenziale est tra di Francia e Salaria coda in direzione di San Giovanni resta chiusa sino a cessate esigenze via Silicella in prossimità di via Casilina per tubature rotte auto in coda sulla Casilina a partire dal io per il gran Palazzo Madama il vertice internazionale Italia Africa chiuse fino a cessate Esigenze diverse strade limitrofe a Corso Rinascimento possibili divieti anche in Corso Vittorio Emanuele II e sulle vie adiacenti deviate diverse linee bus in zona maggiori ...