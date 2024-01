Traffico Roma del 29-01-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora intenso ilsulle consolare code sulla Cassia tra Lozano e Tomba di Nerone fine anche sulla Flaminia da via di Grottarossa a Corso di Francia sul raccordo in coda in interna tra le uscite Nomentana Laurentina in esterna incolonnamenti a tratti tra Pontina e Casilina ancora intenso ilsulla Tangenziale Est per un incidente precedente orari dottoressa infila il tratto in direzione di San Giovanni viale Castrense Largo Settimio Passamonti ancora code poi pernei due sensi di marcia tra Corso di Francia e Salaria e resta chiusa fino a cessate esigenze via Silicella in prossimità di via Casilina dopo ingenti perdite d’acqua con allargamento della sede stradale inevitabili le ripercussioni con code sulla stessa Casilina dal bivio per il palazzo Madama ...