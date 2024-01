Traffico Roma del 29-01-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusa fino a cessate esigenze per perdita d’acqua sulla sede stradale via Silicella in prossimità di via Casilina ripercussioni alcon code sulle vie adiacenti in pieno svolgimento a Palazzo Madama il vertice nazionale Italia Africa chiuse aldiverse strade adiacenti corso Rinascimento in caso di necessità poi stop alla circolazione anche in Corso Vittorio Emanuele II e vie limitrofe inevitabili le deviazioni al trasporto pubblico di zona ricordiamo che fino al 3 febbraio nella fascia oraria 22 530 per lavori notturni al Traforo Umberto Primo tra via Nazionale via del Tritone la galleria sarà chiusa alnelle due direzioni per interventi alla sede tranviaria della linea 8 chiusura di Ponte Garibaldi ...