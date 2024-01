Traffico Roma del 29-01-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione per un veicolo in panne code sul tratto Urbano della A24L’Aquila dal bivio con la tangenziale est verso il traffik Atala tangenziale nelle due direzioni tra via dei Campi Sportivi e via Nomentana auto in fila sul Raccordo Anulare tra le uscite Cassia bis Salaria interna è in esterna code a tratti tra Pontina e Casilina la polizia locale Ci segnala un incidente su via Cristoforo Colombo in prossimità di via di Malafede rallentamenti verso il centro in pieno svolgimento a Palazzo Madama il vertice internazionale Italia Africa chiuse aldiverse strade adiacenti corso Rinascimento in caso di necessità stop alla circolazione Inoltre anche in Corso Vittorio Emanuele II e vie limitrofe abitabili le deviazioni al trasporto pubblico di zona trasporto ferroviario ritardi di circa mezz’ora ...