Traffico Roma del 29-01-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità all’altezza di piazza di Villa Carpegna rallentamenti per potature interi Torrevecchia 3 a via dei Casali di Torrevecchia & via Cesare Castiglioni chiusa via del Casale Lumbroso 3 a Vicolo del Casale Lumbroso e via Tullio ascarelli sulla Colombo riduzione di carreggiata da via Laurentina e piazzale venticinque marzo 1957 lavori di manutenzione sulla sede stradale di via Cilicia In collaborazione con Luce Verde infomobilità