Traffico Roma del 29-01-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltoin coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra Ardeatina e Casilina segnalato anche un incidente code per un incidente anche su via Nomentana tra via Trissino e via Arturo Graf In quest’ultima direzione nuovi lavori di potatura da questa mattina in viale Gorizia con divieto di transito e fascia oraria 7:17 tra via Nomentana e via Aquileia termine interventi previsto per il prossimo 31 gennaio in pieno svolgimento a Palazzo Madama il vertice internazionale Italia Africa Attiva modifica alla viabilità con divieto di transito nell’area circostante tra le strade interessate via del Quirinale piazza di Sant’Andrea della Valle corso Rinascimento via Zanardelli Piazza Ponte Umberto Primo via di Sant’Agostino e strade adiacenti ulteriori temporanee chiusure potrebbero interessare anche Corso Vittorio Emanuele ...