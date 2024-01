Traffico Roma del 29-01-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità nuovi lavori di potatura da questa mattina in viale Gorizia con divieto di transito e fascia oraria 7:17 tra via Nomentana & via Aquileia termine interventi previsto per il prossimo 31 gennaio per lavori sulla via Salaria sono attive modifiche alla viabilità tra via Panama in viale Liegi in direzione del centro prestare attenzione alla segnaletica proseguono i lavori di sostituzione dell’ultimo tratto dei binari della linea tram 8 i lavori interessano la corsia di Ponte Garibaldi in direzione Trastevere la linea 8e sostituita da bus in pieno svolgimento a Palazzo Madama il vertice internazionale Italia Africa attive modifiche alla viabilità con divieti di transito nell’area circostante tra le strade interessate via XXIV Maggio via del Quirinale piazza di Sant’Andrea del ...